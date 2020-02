Professor mata funcionário da Câmara Municipal de Santa Quitéria a tiros; suspeito está foragido

Um funcionário da Câmara Municipal de Santa Quitéria, no interior do Ceará, foi morto a tiros por um professor, identificado como Francisco Cláudio Facundo Aragão, 41, na madrugada deste sábado (29).

A vítima, Adriano Pinto de Brito, de 36 anos, discutiu com o suspeito e o agrediu fisicamente dentro do estabelecimento comercial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota, Adriano foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Desde então, o suspeito de cometer o crime está foragido e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) mantém equipes da Delegacia Municipal de Santa Quitéria em diligências para capturá-lo, informa a SSPDS.

A delegacia continua a apurar as circunstâncias do crime.

Denúncias

A Secretaria de Segurança alerta que a população pode colaborar com o trabalho policial repassando informações que levem ao paradeiro de Francisco Cláudio. As denúncias podem ser feitas para os números (88) 3628-0190 ou para o (88) 99624-5459, que é o WhatsApp da Delegacia Municipal de Santa Quitéria. O Estado afirma garantir o sigilo e o anonimato.