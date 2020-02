PRF flagra 43 condutores sob efeito de álcool em rodovias federais em três dias de Carnaval

Entre a sexta-feira (21) e este domingo (23), 43 motoristas e motociclistas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em rodovias federais do Estado. O número divulgado nesta segunda-feira (24), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dobrou em relação ao mesmo período de 2019.

No ano passado, 20 condutores foram flagrados alcoolizados durante os três primeiros dias de Carnaval. O número de agentes na Operação Carnaval 2020 foi superior ao ano passado, segundo o órgão. Até o domingo (23), cerca de 2.600 testes de alcoolemia foram realizados. Um aumento de cerca de 59% em comparação a 2019.

Quatro condutores foram detidos por embriaguez ao volante, três a mais que no ano de 2019. As outras infrações mais comuns foram: ultrapassagens indevidas, com 203 casos, e a ausência de equipamentos de proteção, como capacete e cinto de segurança, com 103 e 104 casos, respectivamente.

Crimes no fim de semana

Da sexta-feira (21) até o domingo (23), 17 pessoas foram detidas por crimes por diversos crimes, como adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de entorpecentes. A ação faz parte da Operação Saturno, na qual agentes da PRF auxiliam nas ações da segurança pública no Ceará.

Ainda na operação, seis veículos roubados foram recuperados e dois cadáveres foram localizados em áreas próximas a rodovias federais.