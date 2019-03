PRF apreende 30 kg de cocaína dentro de caminhonete na BR-020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (25), cerca de 30 quilogramas de cocaína escondida dentro de uma caminhonete, modelo L200 Triton, que transitava pela Km 419 da BR-020, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O condutor do veículo foi preso.

Os policiais abordaram o veículo após suspeitar da placa, que é da cidade de Ariquemes, em Rondônia, no Norte do País. Ao ser questionado sobre o destino da viagem, o motorista, um homem de 38 anos que não teve a identidade revelada, entrou diversas vezes em contradição, informando uma rota não compatível com a sua localização. Segundo a PRF, o condutor disse que estava vindo da Av. Beira Mar, em Fortaleza, e indo em direção à Praia do Cumbuco, em Caucaia.

Diante das contradições, os policiais rodoviários resolveram fazer uma vistoria minuciosa no veículo, onde encontraram a droga distribuída em cerca de 30 tabletes. O suspeito não informou para onde estava levando a cocaína e nem quem teria encomendado a substância.

O veículo, a droga e o condutor foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Fortaleza. Ele foi autuado por tráfico de drogas.