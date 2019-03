Presídios têm visitas retomadas neste sábado no Ceará 

As unidades prisionais do Ceará que estavam com as visitas proibidas liberaram o acesso de familiares dos detentos liberado neste fim de semana. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) na manhã deste sábado (16). A entrada dos parentes doa presos estava suspensa desde o início da onda de ataques criminosos em janeiro deste ano.

De acordo com a SAP, todos os presídios onde havia a suspensão já estão com as visitas normalizadas. são eles:

Unidade Penitenciária Francisco Adalberto de Barros Leal (antigo presídio do Carrapicho), em Caucaia

Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL I), em Itaitinga

Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga

Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga

Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga

Entretanto, durante esta manhã deste sábado, a reportagem do Sistema Verdes Mares visitou os complexos de Itaitinga e observou que apenas três unidades prisionais estavam recebendo as visitas: IPPOO II, CPPL I e CPPL III.

Ainda em janeiro o secretario da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque,divulgou que todas as regalias foram retiradas dos detentos como: televisores, rádio, celulares e eletricidade nas celas. "Estamos reorganizando o sistema." afirmou.

Para ter acesso aos presídios, os familiares devem se submeter a um cadastro Kilvia Muniz

Regras para entrar

Mesmo permitidas, as visitas de familiares devem agora cumprir as regras estipuladas pela SAP e publicadas no Diário Oficial do Estado no dia 22 de janeiro. A norma regulamenta desde quais alimentos podem entrar, até o tipo de vestimenta considerado adequado.

O regulamento também determina que o horário de visitas será das 8h às 13h e só entrarão e só será permitida a permanência de visitantes cadastrados no sistema. O material levado aos detentos devem ser entregues em sacos plásticos e recipientes transparente, contendo a identificação, pavilhão, ala e cela do detento.