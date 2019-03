Suspeitos tentaram atear fogo no prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Alto Alegre, em Maracanaú, nesta terça-feira (22).

Segundo a polícia, na ação criminosa, os homens jogaram combustível e atearam fogo no prédio. Uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu debelar as chamas. Ninguém ficou ferido durante o ataque.

A polícia informou que está realizando buscas para tentar localizar e prender os autores do crime.