Polícia prende homem armado com faca após assaltar jovem no Bairro José Walter

A Polícia Militar prendeu um homem identificado como Alexsandro Teixeira Moura, 21, e apreendeu uma faca após o suspeito realizar um assalto na Rua 50, no Bairro José Walter, em Fortaleza, na madrugada nesta quarta-feira (27).

De acordo com o sargento Albuquerque, do 6º Batalhão da Polícia Militar, a vítima estava voltando para casa do trabalho quando foi abordada por Alexsandro, que o ameaçou com uma faca e levou a mochila com pertences.

O jovem correu até uma avenida e pediu ajuda a uma viatura da polícia que passava pelo local. Os policiais realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito, que estava caminhando com a bolsa da vítima próximo ao local do assalto.

Alexsandro Teixeira foi encaminhado para o 13º Distrito Policial, onde foi autuado por assalto. Os soldados Douglas e Castro também participaram da prisão.