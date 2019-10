Polícia investiga tentativa de homicídio contra travesti, em Juazeiro do Norte

A polícia investiga uma tentativa de homicídio contra uma travesti, que foi baleada, na tarde desta quarta-feira (30), em Juazeiro do Norte, no Ceará.

De acordo com a PM, um suspeito ainda não identificado atirou contra Damião Aldo Pereira Alves no cruzamento das ruas Delmiro Gouvêia com São Damião, no bairro Santa Tereza.

Com a ajuda de um mototaxista, a vítima foi levada para o Hospital Regional do Cariri em estado grave. Segundo o hospital, Damião foi submetido a uma cirurgia de emergência, pois a bala perfurou o fígado.

Ainda de acordo com a polícia, Damião já responde por tráfico de drogas.