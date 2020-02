Polícia encontra drogas e armas enterradas na Praia de Almofala e prende trio

Um trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no município de Itarema, nesta segunda-feira (24). O grupo escondia drogas e armas enterradas em sacolas plásticas na Praia de Almofala.

De acordo com a Polícia Civil, os homens foram localizados durante as buscas por um deles, identificado como Mateus Castro Torres, de 19 anos. Ele possuía mandado de prisão em aberto por participar de um duplo homicídio em Acaraú, no dia 25 de janeiro de 2020.

Os outros dois suspeitos, foram identificados como Luís Fernando Souza de Freitas, também de 19 anos e natural do Rio de Janeiro, e Francisco Bruno de Sousa Apolinário, de 24 anos, com antecedentes por porte de arma.

Nas imagens, é possível observar o momento em que a polícia localizou o material enterrado. Drogas, duas armas, munição e um automóvel foram apreendidos.

A Delegacia Municipal de Itarema investiga o caso e a possível participação do grupo em outros atos criminosos na região. O material apreendido foi encaminhado para Perícia Forense (Pefoce).