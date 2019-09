Polícia cumpre mandados de prisão contra suspeitos de integrar organização criminosa em Fortaleza

A Polícia Civil cumpre em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (27), mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa. A operação está relacionada à onda ataques criminosos que ocorre em todo o Estado.

Pariticipam dos trabalhos mais de 120 agentes em 30 viaturas. A movimentação de policiais no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no Bairro de Fátima, é intensa com a chegada de pessoas detidas, conduzidas por policiais.

A operação foi denominada "Eirene", em alusão à deusa grega que é a personificação da paz.