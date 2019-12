Polícia Civil prende três pessoas envolvidas em latrocínio de empresário canadense em Eusébio

A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de participar da morte de um empresário canadense no município do Eusébio, na Grande Fortaleza. Walter Max Voigtlander, de 85 anos, foi achado morto, amarrado e amordaçado na quarta-feira (11), na varanda de um sítio localizado no distrito de Olho D'Água, distante 20 km do Centro do município.

As investigações sobre o caso são realizadas pela Delegacia Metropolitana do Eusébio. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime no intuito de esclarecer a motivação.

A polícia trabalha com a hipótese de latrócínio (roubo seguido de morte). Os detalhes sobre as prisão serão divulgados pelos investigadores durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16).

“Ele estava amarrado, deitado de forma ventral, amarradas as mãos envoltas em um pilar, os pés também amarrados, com a boca tapada e com venda nos olhos”, disse o delegado Everardo Lima ao Sistema Verdes Mares.

Morava sozinho e discreto

“O que a gente detectou é que ele era um estrangeiro de 85 anos de idade, dupla nacionalidade, no caso, alemã e canadense. Morava só, no distrito de Olho D'água, há cerca de oito anos. Falava pouquíssimo português e comunicava-se com poucas pessoas. Era empresário e tem um empreendimento no Centro do Eusébio e unidades de imóveis”, afirmou o delegado Everardo Lima no dia em que o corpo foi encontrado.

Uma das linhas de investigação da polícia é o latrocínio, que é roubo seguido de morte. “Houve a invasão da casa, da propriedade que era vulnerável e a gente imagina que quem fez isso, a invasão, entrou ali para roubar. Ele chegou em casa de repente, foi surpreendido pela pessoa ou pelas pessoas. Preliminarmente, a gente vai trabalhar nesta linha que houve um latrocínio. Mexeram em tudo, estava tudo revirado e por enquanto percebe-se que levaram um aparelho de televisão”, acrescentou Everardo.