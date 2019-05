Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio contra líder indígena em Maracanaú

Foi preso, na manhã desta sexta-feira (24), o suspeito de ser o mandante da tentativa de homicídio da a Cacique Madalena Pitaguary, liderança indígena, no dia 12 de setembro de 2018. A prisão aconteceu na casa do suspeito, identificado como Valdênio da Silva Sousa, de 20 anos, em Maracanaú.

De acordo com informações da polícia, o suspeito pagou uma quantia em dinheiro para um adolescente atirar contra a vítima. Além disso, no momento da ocorrência, Valdênio estava escondido, vendo tudo acontecer.

Na noite do crime, Madalena andava na rua ao lado da irmã, do neto e de uma vizinha, quando um homem armado apareceu. Ela lutou com o suspeito, mas a arma disparou e o tiro atingiu a nuca da vítima. A cacique foi socorrida para o hospital, mas a lesão não foi grave.

Ainda segundo a polícia, o crime foi motivado por disputas entre as comunidades indígenas da região. O adolescente prestou depoimento, mas não foi apreendido. Já Valdênio será autuado por tentativa de homicídio e corrupção de menor.