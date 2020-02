PM é encontrado morto em terreno na Pacatuba; suspeito é preso

Um homem foi preso suspeito de envolvimento na morte de um policial militar, na tarde deste sábado (29), em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o militar de 31 anos, identificado como Heitor de Amorim Silva, foi encontrado morto em um terreno. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) auxilia nas buscas por outros envolvidos na morte do PM. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que o crime aconteceu.

A vítima era cabo da Polícia Militar do Ceará que ingressou na corporação, em 26 de junho de 2009. Ele estava lotado na 3ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar.

A 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por apurar crimes contra agentes de segurança pública do estado vai investigar o caso.