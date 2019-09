Pitbulls fogem de casa e matam gata de estimação; tutora do animal denunciou caso à polícia

Uma moradora do bairro Vila Manoel Sátiro procurou a polícia após dois cães pitbull do vizinho atacarem e devorarem a gata que ela criava, nesta terça-feira (3). A tutora do animal afirmou que não é a primeira vez que os cachorros atacam animais na rua. Um boletim de ocorrência foi registrado no 19º Distrito Policial, no Bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza.

A gata deixou quatro filhotes, que estavam sendo amamentados.

“A gente cria faz muito tempo. Ela deixou quatro filhotes, eu não sei nem o que eu faço. Já fiz o BO, falei com ele, ele veio com maior ignorância dizendo que meus gatos não eram pra tá no meio da rua”, conta ela sobre a situação.

O momento do ataque foi filmado por outros vizinhos. “Não é a primeira vez que os cachorros fazem isso. Ele [o tutor dos cachorros] disse que os cachorros arrombaram o portão. Não tinha nada lá quebrado, arrombado”, disse a mulher.