PF cumpre mandados de busca e apreensão em empresa de fachada e na casa de empresário no Cariri 

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na manhã desta quinta-feira (30), pela Polícia Federal. Um deles é contra uma empresa de fachada na cidade de Aurora e o outro, na residência de um empresário do ramo de construção em Várzea Alegre.

A Polícia Federal afirmou que a empresa ganhadora da licitação subcontratava o empreiteiro para manutenção de estradas no município de Várzea Alegre. A empresa, segundo a polícia, realizava as obras com qualidade duvidosa. "As obras eram feitas de forma deficitária, inclusive, com irregularidades ambientais e trabalhistas", explicou o agente Artur Rocha.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, segundo o órgão, para coletar documentos que comprovem as irregularidades nas licitações e o superfaturamento nas obras.