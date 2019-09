Perseguição policial termina com homem preso e adolescente apreendido na Avenida Heráclito Graça

Uma perseguição policial terminou com um homem de 30 anos preso e um adolescente de 17 anos apreendido, na noite desta sexta-feira (13), no Centro de Fortaleza. O caso foi registrado na Rua Tenente Benévolo.

De acordo com a polícia, o veículo de aplicativo foi roubado na última quarta-feira (11), na Avenida Heráclito Graça e era utilizado por bandidos para a prátca de assaltos. O carro foi localizado por policiais do moto patrulhamento do 8° Batalhão, com apoio da Força Tática. Os suspeitos viram a polícia e tentaram fugir no momento da abordagem.

Paulo Roberto de Azevedo Figueiredo e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo.

A polícia conseguiu encontrar uma arma falsa. A polícia investiga se outras pessoas participaram dos crimes.