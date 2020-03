Passageira uruguaia é presa com cocaína na mala no Aeroporto de Fortaleza

Uma passageira uruguaia foi presa ao ser flagrada com mais de 5 quilos de cocaína na mala durante escala em Fortaleza, na tarde deste domingo (15).

De acordo com a Polícia Federal, a mulher estava vindo de São Paulo com destino à Caiena, na Guiana Francesa e fez uma escala no Aeroporto de Fortaleza.

Durante a fiscalização por raio-x, policiais federais suspeitaram da presença do entorpecente na estrutura de uma mala. Identificada como proprietária do objeto, a uruguaia foi conduzida à PF, onde a bagagem foi inspecionada.

Em um fundo falso da mala, os policiais encontraram a substância que indicou se tratar de cocaína quando submetida a teste.

A presa responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas e ficará à disposição da Justiça.