Panificadora é assaltada por homens armados no Conjunto José Walter

Uma panificadora foi assaltada no bairro Conjunto José Walter, no início da manhã desta segunda-feira (29), por volta de 5h, em Fortaleza. Dois homens armados, que chegaram ao local em uma motocicleta, são suspeitos do crime.

A reportagem do Sistema Verdes Mares esteve no local e conversou com funcionários e clientes. As testemunhas disseram que os suspeitos foram violentos, com agressões verbais e físicas, e levaram pertences de quem estava no local.

A Polícia esteve no local para colher informações.

Uma das clientes informou que a filha dela também foi alvo de assalto na última semana na mesma esquina onde fica a panificadora. A mulher disse que, neste caso, um rapaz e uma mulher, usando tornozeleira eletrônica, são os suspeitos.

A população reclama da onda de assaltos na região.

A Polícia Militar do Ceará informou, em nota, que foram feitos alguns flagrantes de furtos e roubos na região e proximidades, durante o último fim de semana. Ainda segundo a PM, o policiamento no bairro Prefeito José Walter é feito através de viaturas e motopatrulhas. A partir do dia 1º de maio, a região receberá mais uma viatura para reforçar o policiamento com foco no combate aos Crimes Violentos contra o Patrimônio.