Pai e filho morrem em acidente na CE-377, em Quixeré

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou na morte de pai e filho, na CE-377, em Quixeré, no interior do Ceará, na manhã deste domingo (7).

De acordo com a Polícia, as vítimas, identificadas como Cléssio da Fonseca Lima, de 36 anos e Samuel Rodrigues Lima, de 16, respectivamente pai e filho, estavam trafegando em uma motocicleta na rodovia estadual, quando foram atingidos por um veículo modelo Uno, que após a batida, chegou a capotar.

Pai e filho caíram da moto e morreram no local. Motorista fugiu sem prestar socorro.

Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e também da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local isolando a área para a retirada dos corpos e remover os veículos para a liberação da via.