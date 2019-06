Operação Saratoga II cumpre 68 mandados contra organização que atuava no Ceará e Acre

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil cumprem 68 mandados contra uma organização criminosa no Ceará nesta segunda-feira (24). De acordo com o MPCE, 34 mandados são de prisão preventiva, e 34 são de busca e apreensão. Os acusados atuavam em unidades prisionais do Acre e Ceará.

A operação, intitulada como Saratoga II, investiga a participação dos membros da organização criminosa que atuavam também nas cidades de Fortaleza, Aquiraz e Baturité. Cerca de 70 policiais civis participam da força-tarefa.

Em Fortaleza, o grupo era sediado no bairro Maraponga e adjacências. A investigação é conduzida em segredo de Justiça.

Tráfico de entorpecentes

De acordo com o MP, os investigados realizavam tráfico ilícito de entorpecentes e crimes relacionados a drogas e eram responsáveis também pela prática de homícidios.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza e são cumpridos com o apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além da Polícia Civil e Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Coint).