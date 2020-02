Operação da PRF prende 34 pessoas, recupera 13 veículos no Ceará e localiza quatro corpos

Com um saldo de 34 detenções e 13 veículos recuperados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesta terça-feira (25), o quinto dia da Operação Saturno de reforço policial no Ceará. A operação ocorreu entre sexta-feira (21) e esta terça, período que coincide com as festas de Carnaval e paralisação de parte da PM.

A operação contou com um reforço proveniente de 18 estados e do Distrito Federal para reforçar as ações de segurança pública, necessárias desde que parte da Polícia Militar iniciou um motim no Estado, reivindicando aumento salarial. Como consequência da paralisação, 230 policiais acabaram sendo afastados preventivamente.

Segundo a PRF, os policiais atuaram nas rodovias federais de todo o Ceará, em atividades de prevenção e ainda de combate à criminalidade.

Uma das ocorrências foi registrada na manhã desta terça-feira (25), quando os agentes do órgão trocaram tiros com um homem suspeito de roubar o veículo, um Honda Civic, de um policial rodoviário federal aposentado.

Quatro cadáveres encontrados

No domingo (23), equipes da PRF receberam denúncias de que dois homens estavam realizando assaltos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Durante as buscas, acabaram encontrando um cadáver que, segundo relatos, foi alvejado com tiros de arma de fogo por dois homens em uma moto.

No mesmo dia, a PRF encontrou um cadáver às margens do quilômetro 5 da BR-222, também em Caucaia. No local, os agentes localizaram o corpo de uma mulher que havia sofrido lesões por arma de fogo.

Além dos corpos humanos encontrados até domingo (23), equipes da PRF se depararam com mais dois cadáveres na Região Metropolitana de Fortaleza durante os dias da Operação Saturno: o de um homem, na Rua Paulo Afonso, no bairro Alto Alegre em Fortaleza; e de outro homem com ferimentos de arma de fogo na Av. Coronel Virgílio Távora, em Itaitinga.

Até o momento, um total de quatro cadáveres foi encontrado por agentes da PRF. Nestes casos, as equipes aguardaram a chegada da perícia no local.