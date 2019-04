Operação da PF combate desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em Caucaia

A Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5), a Operação Afiusas, para combater e desarticular organização criminosa especializada em fraudes a licitações públicas na Prefeitura de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Cerca de 120 policiais federais e 18 auditores da CGU cumprem 8 mandados de prisão temporária e 28 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal em Fortaleza.

Conforme a PF, a organização criminosa atuava na prática reiterada de desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro, por meio de contratações milionárias fraudulentas, com empresas do ramo de construção civil, durante duas gestões consecutivas do ex-prefeito, Washington Luiz de Oliveira Gois, o 'Dr. Washington', no período de 2009 a 2016.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, de acordo com o nível de participação.

A Polícia Federal irá dar mais detalhes sobre a Operação em coletiva de imprensa, às 10h30, na sede da Superintendência no Ceará, no bairro de Fátima, em Fortaleza.

Duas operações na RMF

Além da Operação Afiusas, a Polícia Federal também deflagou nesta manhã a Operação Dínamo, em conjunto com a Força Nacional de Segurança, para desarticular o grupo criminoso responsável pelos ataques com explosivos a torres de transmissão de energia da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) em Fortaleza e Maracanaú. Os atentados ocorreram na noite da segunda-feira (1º).