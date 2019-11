Operação Centro Seguro terá 5 bases móveis 24h para reforçar policiamento nas festas de fim de ano

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) vai lançar, a partir desta quinta-feira (21), a Operação Centro Seguro para coibir a criminalidade no Centro de Fortaleza e bairros vizinhos durante o período das festas de fim de ano. De acordo com a PMCE, a operação será realizada até o dia 25 de janeiro de 2020.

Para a operação serão montadas cinco bases móveis em pontos estratégicos que vão funcionar 24 horas por dia. Segundo a PMCE, policiais vão fazer a seguração da região a pé, motorizados, também por meio de ciclopatrulhamento, motopatrulhamento e policiamento montado.

A ação faz parte da Operação Natal Seguro, que está sendo deflagrada em todo o estado do Ceará também nesta quinta-feira.