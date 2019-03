Ônibus da banda Forró Sacode tomba na BR-116 e deixa feridos em Fortaleza

Um ônibus da banda Forró Sacode, do cantor Tony Guerra, tombou no Km 13 da BR-116 no Bairro Messejana, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, sete pessoas foram socorridas com escoriações, mas sem gravidade.

Segundo o Tenente Falcão da Polícia Militar, o motorista do ônibus informou que um veículo Celta avançou na frente do veículo que levava a banda e ele teve que fazer uma manobra brusca. Duranta a frenagem, o ônibus tombou.

Por conta do acidente, ocorreu uma interdição total do sentido Capital-Interior, o que causa neste momento um congestionamento de cerca de 2 km.