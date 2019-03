Ônibus colide com poste e trecho é interditado na Avenida Santos Dumont

Um ônibus colidiu com um poste de energia na Avenida Santos Dumont, no Bairro Aldeota, na madrugada desta sexta-feira (25). Por conta do do acidente, que comprometeu a estrutura do equipamento, além do risco de choque elétrico, a área foi interditada e agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram ao local controlar o tráfego.

De acordo com os agentes, o acidente aconteceu por volta de meia-noite. Com oimpacto da colisão, o poste entortou em três pontos e ficou com uma forma semelhante à letra"Z". Os cabos presos à estrutura ficaram mais baixos e o trecho onde o acidente aconteceu está sem energia.

Até a publicação, uma equipe da Enel era esperada para fazer o reparo do poste para que o trecho pudesse ser liberado para o trânsito.