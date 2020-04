Ônibus clandestinos são flagrados transportando passageiros em Quixadá

Operação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Detran-CE interceptaram dois ônibus clandestinos com passageiros por volta das 17h desta quinta-feira (9), em Quixadá, no interior do Ceará. Veículos de transporte de passageiros intermunicipais e metropolitanos estão temporariamente proibidos de circular em razão de decreto estadual vigente desde o dia 23 de março, na tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus para os municípios do interior.

Os dois veículos iniciaram os trajetos em Caucaia, na Região Metropolitana, e seguiriam até Quixeramobim. Cada um deles levava entre 15 e 20 pessoas, todas moradoras da cidade de destino. Elas foram levadas à Delegacia de Quixadá e, em seguida, foram escoltadas ao ponto de chegada, onde serão monitoradas pelas autoridades competentes.

A abordagem aos dois ônibus faz parte da Operação Semana Santa para intensificar a fiscalização das rodovias neste feriado.

De acordo com a PRE, a Operação Semana Santa em 2020 é focada em ações de conscientização dos motoristas e passageiros sobre a importância de ficar em casa para combater a proliferação do novo coronavírus. Veículos trafegando com a capacidade máxima de passageiros estão sendo barrados pelos agentes para evitar aglomerações.

Camilo Santana usou sua conta no Twitter para pedir que os cearenses não viagem nesse período. “Diante da gravidade do coronavírus, evite viajar nesta Semana Santa. Orações e celebrações serão transmitidas pela TV, rádio e internet”, escreveu.