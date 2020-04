PRE inicia Operação Semana Santa nas rodovias cearenses nesta quinta-feira (9)

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) iniciou nesta quarta-feira (9) a intensificação do monitoramento das rodovias durante o período da Semana Santa.

De acordo com a PRE, a Operação Semana Santa em 2020 é focada em ações de conscientização dos motoristas e passageiros sobre a importância de ficar em casa para combater a proliferação do novo coronavírus. Veículos trafegando com a capacidade máxima de passageiros estão sendo barrados pelos agentes para evitar aglomerações.

Camilo Santana usou sua conta no Twitter para pedir que os cearenses não viagem nesse período. “Diante da gravidade do coronavírus, evite viajar nesta Semana Santa. Orações e celebrações serão transmitidas pela TV, rádio e internet”, escreveu.