Ônibus atropela motociclista em Maracanaú

Um ônibus da empresa G4 Turismo atropelou um motociclista no cruzamento da Av. Adalto Lima com a Rua 18, no bairro Timbó, em Maracanaú, no início da noite desta sexta-feira (10). A vítima foi socorrida em estado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

O Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Demutran) informou que o acidente ocorreu no momento em que o ônibus tentou fazer uma conversão à direita e acabou passando por cima do motociclista. Agentes da perícia e do órgão foram enviados ao local para controlar o trânsito na região e identificar as causas do atropelamento.

A G4 Turismo disse que o motociclista transitava ao lado do ônibus e, quando percebeu que o veículo iria dobrar na Rua 18, acelerou para tentar ultrapassá-lo. A motocicleta, no entanto, acabou ficando em um ponto cego do coletivo, conforme a empresa.

A empresa alegou que o motorista prestou socorro à vítima e ficou no local aguardando a perícia. Afirmou, ainda, que estava à disposição da vítima e que irá se responsabilizar, caso seja culpada pelo acidente.