Oito pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em Solonópole, no Ceará

Durante cinco dias da operação “O começo do fim”, oito pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas na região de Solonópole, no Ceará. As informações foram divulgadas nesta segunga-feira (3), pela Secretaria da Seguranaça Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo investigações da polícia, o grupo pertencia a uma organização criminosa e atuava em vários bairros da cidade. Durante as buscas, os agentes encontraram diversos materiais ilícitos, entre eles, duas espingardas calibre 12, dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 22, três quilos de maconha, 25 gramas de pasta base de cocaína, 265 gramas de pó branco, 10 cartuchos calibre 38, 12 e 22, um celular, uma balança de precisão e duas balaclavas.

Das oito prisões, sete foram em flagrante e uma por meio do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Foram presos: