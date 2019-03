Número de capturados por onda de ataques no Ceará sobe para 445

Subiu para 445 o número de pessoas presas ou apreendidas por participação nos atos criminosos registrados no Ceará. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Segurança Pública até as 17h desta sexta-feira (25).

A onda de ataques criminosos no Estado chegou ao 24º dia. Nesta sexta-feira (25), pelo menos três ônibus e uma van foram alvos de incêndio na Grande Fortaleza.

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.