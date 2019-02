Nove pessoas são presas suspeitas de arrombar loja de eletrodomésticos e furtar produtos no Centro

Nove pessoas foram presas por equipes da Polícia Militar suspeitas de arrombar uma loja de eletrodomésticos localizada no cruzamento das ruas São Paulo com Genereal Sampaio, no Centro de Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (21). A ação aconteceu por volta das 3 horas.

De acordo com a polícia, o grupo utilizou um veículo para quebrar a porta do estabelecimento, entrar no local e furtar os eletrodomésticos.

A polícia realizava patrulhamento na região e flagrou a ação da quadrilha, que foi presa e encaminhada para o 34º Distrito Policial. O carro utilizado pelo grupo foi apreendido e será feito um levantamento para saber a procedência do veículo. Alguns eletrodomésticos foram recuperados no local e está sendo feito um levantamento de todo o material.