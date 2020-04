Mulher é encontrada morta dentro de terreno em Maracanaú

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta dentro de um terreno na Rua Antônio Alencar, no Centro de Maracanaú. O caso aconteceu neste domingo (5).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberta Ariela Silva de Holanda, foi achada por populares sem roupas e com lesões na cabeça. A suspeita da polícia é que um objeto contundente tenha sido usado na ação contra a vítima.

Conforme a Secretaria, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e realizou os primeiros levantamentos sobre o caso, que será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a SSPDS, a população pode auxiliar o trabalho dos agentes repassando informações através do Disque-Denúncia da Secretaria, no número 181; no whatsapp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, no (85) 99111-7498; ou no telefone (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos pelo órgão.