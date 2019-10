Mulher e bebê encontradas mortas a 1 km de distância são de mãe e filha; companheiro confessa crime

O principal suspeito de matar a companheira e a filha de sete meses, confessou o crime e foi preso na tarde desta terça-feira (29), em Fortaleza. Mãe e filha foram encontradas mortas a 1 km de distância no domingo (27), no bairro Sapiranga.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi autuado em flagrante após se apresentar na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os detalhes da investigação que resultou na elucidação das mortes serão repassados na manhã desta quarta-feira (30).

Corpos

Os corpos das vítimas foram encontrados no mesmo dia. O bebê foi encontrado pela manhã, às margens da Lagoa do Soldado. Um morador da região identificado apenas como Luís Carlos disse que se comoveu com a cena que presenciou. "Quando eu vi, pensava que era uma bonequinha. Não era uma boneca, era uma criança de 6 meses. Tiraram a bichinha e colocaram no sofá", relatou.

A mulher foi localizada em um terreno baldio na Rua Eliseu Oriá, no mesmo bairro, a 1 km do local onde o corpo do bebê estava. De acordo com polícia, a mulher apresentava lesões "provocadas por instrumento contundente.