Corpo de mulher é encontrado a 1 km de local onde bebê foi achado morto na Sapiranga

O cadáver de uma mulher não identificada foi encontrado dentro de um poço em um terreno baldio, no bairro Sapiranga. A vítima foi localizada por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, no último domingo (27), na rua Eliseu Oriá.

O corpo foi encontrado a cerca de 1 km da Lagoa do Soldado, onde um bebê do sexo feminino de 7 meses foi encontrado morto no domingo (27). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não chegou a confirmar uma possível relação entre os crimes.

Os casos estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).