Criança de 7 meses é encontrada morta às margens de lagoa na Sapiranga

O corpo de uma criança com cerca de 7 meses foi encontrado sem vida à margens de uma lagoa no Bairro Sapiranga, na manhã deste domingo (27). Segundo a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), a bebê é uma menina e foi encontrada com sinais de estrangulamento.

"Ela tem menos de 1 ano. Aproximadamente 7 meses. O que a gente pode constatar é que é uma criança aparentemente bem nutrida, sendo do sexo feminino. Sinais externos de violência não foram observados", explicou o perito Leão Júnior.

O morador da região identificado apenas como Luis Carlos viu quando um homem encontrou o corpo do bebê e o colocou em cima de um sofá que foi deixado próximo ao local. "Quando eu vi, pensava que era uma bonequinha. Não era uma boneca, era uma criança de 6 meses. Tiraram a bichinha e colocaram no sofá. Estava eu e uma senhora caminhando, que também viu. Começamos a chorar. É revoltante isso aí", lamentou.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Pefoce foram ao local para iniciar as investigações e fazer a retirada do corpo.