Mulher é assassinada dentro de farmácia

Dois homens armados invadiram uma farmácia em Ipueiras, no Interior do Ceará, e assassinaram a tiros a proprietária do estabelecimento comercial. O crime ocorrido na manhã desta sexta-feira (18) vitimou a empresária Maria Laécia Fortunato, de 49 anos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou por nota que Maria chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A dupla responsável pelo homicídio teria chegado ao local em uma moto e fugido logo em seguida.

A Pasta divulgou que os suspeitos seguem sendo procurados pelas autoridades e a Polícia Civil investiga o que teria motivado o crime. O caso é investigado por meio da Delegacia Municipal de Ipueiras. Populares que puderem contribuir com a investigação podem realizar denúncias no (88) 3685-1516.