Mulher dá à luz em calçada auxiliada por guardas municipais, na Barra do Ceará

Policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal de Fortaleza auxiliaram o parto de uma mulher realizado em uma calçada, no Bairro Barra do Ceará, nesta segunda-feira (11). Os agentes foram acionados por um motociclista que passava pelo local e viu a mulher pedindo socorro, segundo a Guarda Municipal.

O parto aconteceu na Rua Otávio Paranhos. A composição policial passava nas proximidades quando foi abordada pelo motociclista.

Os policiais auxiliaram no parto, já que são treinados para esse tipo de procedimento com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O bebê é do sexo masculino. Mãe e filho foram levados para a UPA da Av. Leste Oeste.