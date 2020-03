Motorista de aplicativo é morto a tiros no bairro José Walter

Um homem que trabalhva como motorista de aplicativo foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (26), na Avenida F, no Bairro José Walter, em Fortaleza. Não foi informada a identificação do motorista.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

De acordo com testemunhas, o homem é morador de um conjunto habitacional da região conhecido como Cidade Jardim. Ninguém soube informar como o crme aconteceu.

Ao chegar no local da ocorrência, policiais militares encontraram o corpo da vítima caído no asfalto junto à porta do automóvel. Ainda não há informações sobre os autores do crime.