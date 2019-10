Motorista de 94 anos colide carro e morre na CE-178, no Ceará

Um idoso de 94 anos, identificado como Sabino Guimarães de Moraes, morreu após colidir o carro dele com uma Hilux no quilômetro 125 da CE-178, entre Sobral e Groaíras, no Ceará, na manhã deste domingo (13). Segundo um irmão da vítima, Sabino estava a caminho da casa de uma irmã, que faz aniversário neste domingo.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu quando o idoso fazia uma curva na CE e não avistou a caminhonete. Com o impacto da batida, Sabino foi arremessado para fora do carro. Os veículos foram parar fora da rodovia.

Equipes da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram ao local recolher o corpo da vítima. Segundo os primeiros levantamentos feitos no local do acidente, o idoso estava sem o cinto de segurança. Os dois ocupantes da Hilux tiveram escoriações leves e não correm risco de morrer.