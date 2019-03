Motorista avança preferencial e bate em ônibus no Bairro Bonsucesso

Um motorista de um carro Gol, que não teve a identidade revelada, avançou a preferencial e colidiu com um ônibus no cruzamento da Rua Emílio de Menezes com Rua Araçá, no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira (20).

Após a colisão, o carro chegou a subir a calçada de uma residência. De acordo com testemunhas, apenas o motorista estava dentro do coletivo, que fazia a linha Conjunto Ceará - Antônio Bezerra.

O condutor do carro foi socorrido por familiares para uma unidade hospitalar, já o motorista do coletivo não ficou ferido.