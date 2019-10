Motociclista morre após colisão com carro na BR-116, no Bairro Aerolândia

Um motociclista morreu após colidir sua moto com um carro na BR-116, no Bairro Aerolândia, durante a noite desta quinta-feira (3). O condutor do carro disse que o motociclista estava trafegando em alta velocidade.

"O mesmo veio em alta velocidade e quase adentrava no meu veículo, rodei, consegui segurar meu veículo. Comigo está tudo ok, mas ele infelizmente morreu. Encontramos ele sem vida. Muito trágico", explicou o motorista do carro, que não quis se identificar.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local e precisaram bloquear duas faixas da via para atender a ocorrência. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência (Samu) também foi ao local, mas o motociclista já estava sem vida.

A vítima não foi identificada. Após o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado a vários metros, tendo morte instantânea.