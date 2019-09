Motociclista morre após atropelar pedestre durante travessia na BR-116

O motociclista Gilson de Jesus Bezerra, de 25 anos, morreu após atropelar um pedestre que tentava atravessar a BR-116, no quilômetro 7, no Barroso, na noite desta sexta-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 21 horas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gilson trafegava sozinho na motocicleta quando acertou um homem, identificado como Francisco Coelho.

Com o impacto, o motociclista morreu no local, já o pedestre foi socorrido por uma ambulância do Samu em estado grave e encaminhado para um hospital.

Conforme a PRF, no momento do acidente, Francisco Coelho fazia uso de um fone de ouvido e estava escutando música, o que pode ter contribuído para que ele não percebesse a aproximação da moto. O homem ficou caído embaixo de uma passarela de pedestre.