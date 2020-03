Membros de facção criminosa são alvo de operação da Polícia Civil em 30 municípios do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a “Operação Aditum II” (que em latim significa acesso), a partir da qual cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa no Estado.

A ofensiva, realizada em 30 municípios cearenses, incluindo Fortaleza e Região Metropolitana da Capital, é resultado de investigações da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) sobre a atuação de integrantes recém-ingressos no grupo criminoso.

De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), André Costa, serão cumpridos quase 100 mandados de busca e apreensão e 163 de prisão.

O objetivo desta segunda fase da operação, acrescenta ele, tem como objetivo responsabilizar todos os participantes dos ataques criminosos registrados em janeiro do ano passado no Estado.

"É uma importante operação resultado dessa investigação que se iniciou com aquelas ações criminosas praticadas em janeiro do ano passado. E com todo o material apreendido, análise dos dados, dos interrogatórios realizados, a gente fez a primeira fase em março e agora uma outra fase", afirma.

A ação, conta com a participação de 312 policiais civis dos departamentos Técnico Operacional (DTO), de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), da Capital (DPJC), da Região Metropolitana (DPJM), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), de Recuperação de Ativos (DRA) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Primeira fase

A primeira fase da “Operação Aditum II” foi realizada no início da manhã do dia 21 de março de 2019 e, após pouco mais de dois meses de investigação, cumpriu 46 mandados de prisão em 15 municípios do Ceará.

Todos os alvos das diligências eram recentes filiados à facção criminosa.