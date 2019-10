Mais de 30 aparelhos celulares são apreendidos em operação da Polícia Civil no Cariri

Um operação contra o roubo e furto de celulares resultou na apreensão de 33 aparelhos móveis e 37 pessoas detidas, nesta quinta-feira (24), nas cidades de Juazeiro do Norte e do Crato. As ações foram realizadas dentro da 4ª fase da Operação Celare, do setor de Roubos e Furtos da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Segundo a polícia, depois de investigações, agentes de segurança fizeram buscas em várias residências nos dois municípios. As visitas foram realizadas a partir de denúncias anônimas que apontavam a existência dos aparelhos originados de roubos e furtos nas duas cidades.

Ao fim da operação, foram apreendidos 33 aparelhos e 37 pessoas foram levadas para prestar depoimentos. Todos foram autuados por receptação culposa e liberados em seguida.

As vítimas poderão se apresentar na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte a partir desta sexta-feira (25) para reclamar os seus bens. É necessário apresentar nota fiscal ou a caixa do aparelho para fazer a retirada.