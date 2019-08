Justiça condena homem a 8 anos de prisão por tentar matar mulher com golpes de faca e tijolo

A Justiça do Ceará condenou um homem a cumprir oito anos de reclusão por tentativa de feminicídio. O acusado, identificado como João Francisco Lira, tentou matar a mulher com golpes de faca e com um tijolo na frente da filha de 13 anos do casal. O crime aconteceu em janeiro de 2018, no bairro Genibaú, em Fortaleza.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) fez denúncia após concluir que o acusado agiu com vontade de matar, por motivo torpe, em contexto de violência doméstica. A vítima, Ana Maria de Oliveira Silva, teve fraturas cranianas e precisou ser submetida a tratamento neurocirúrgico por craniotomia.

De acordo com o MPCE, João Francisco Lira e Ana Maria de Oliveira viviam em condição de união estável por aproximadamente 15 anos. As brigas entre o casal eram constantes e motivadas por ciúmes. O acusado sempre agredia a vítima, demonstrando comportamento controlador e possessivo.

Segundo o inquérito, João Francisco Lira acusou a mulher de traição e afirmou que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém". Na briga, o acusado pegou uma faca e investiu contra a vítima, atingindo o peito da mulher. Ainda não satisfeito, o acusado desferiu violentos golpes com tijolo na cabeça da vítima, provocando graves sequelas.

Após as agressões, acreditando ter matado a mulher, Francisco Lira tentou tirar a própria vida, sofrendo descargas elétricas. Logo em seguida, o acusado saltou de uma certa altura, chegando a se ferir. Não satisfeito, Francisco Lira pegou uma barra de ferro e desferiu golpes na própria cabeça, causando-lhe lesões sem grandes consequências.

Ana Maria de Oliveira da Silva foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. Diante dos fatos, os policiais efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a arma do crime que foi encontrada na residência do casal.