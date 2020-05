Jovens são presos com drogas e munição escondidas em residência no Alto da Balança

Uma ação dos policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) terminou com dois jovens presos, além de drogas, munição e outros materiais ilícitos apreendidos em uma residência na comunidade do Lagamar, no Alto da Balança, em Fortaleza.

Conforme a Polícia Militar, os agentes chegaram até o local na tarde desta quarta-feira (27), após denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na região.

Na casa foram localizados um carregador de pistola ponto 40, com duas munições, 24 munições calibre 38, sete munições calibre 380,16munições calibre 9 milímetro, uma balança de precisão, um relógio, um kit de limpeza para armas, uma máquina fotográfica, 1.250 gramas de maconha e R$ 401,50 em espécie.

Jonathan Ferreira Rodrigues, de 19 anos e Éverton Ribeiro Lima, de 21 anos foram presos em flagrante e encaminhados para o 2º Distrito Policial, no Meireles. A dupla foi autuada por tráfico de drogas.