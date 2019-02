Jovem suspeito de envolvimento com facções é executado no Bom Jardim

Um jovem de 21 anos foi executado na tarde desta segunda-feira (18), na rua Oscar Araripe, no bairro Bom Jardim.

Segundo a polícia, Fábio Ericson Pinheiro Ribeiro estava dentro de uma loja quando ouviu alguém chamar seu nome. Ao sair do estabelecimento, se deparou com dois homens que estavam em uma motocicleta e tentou correr. Eles começaram a atirar e pelo menos um tiro atingiu o jovem, que morreu no local.

Familiares relataram aos policiais que a vítima era usuária de drogas e tinha envolvimento com facções criminosas.

Testemunhas informaram que ouviram pelo menos seis tiros. Segundo um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apenas um disparo atingiu a vítima.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para dar início às investigações e tentar identificar e prender os autores do crime.