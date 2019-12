Jovem furta moto, é perseguido e morre após trocar tiros com a polícia em Icó

Um jovem de 20 anos morreu na tarde deste domingo (29), após trocar tiros com a Polícia Militar, no município de Icó, a 375 km de Fortaleza. A Polícia Militar afirmou para o Sistema Verdes Mares que, o jovem identificado como Kleverson Pedro Nogueira de Brito furtou uma motocicleta na localidade Conjunto Gama, distrito da cidade.

Segundo a polícia, agentes de segurança souberam da ocorrência e seguiram até a residência do suspeito. Quando chegaram ao local o jovem fugiu para uma mata. Um cerco policial foi realizado com várias viaturas. Durante a perseguição, o suspeito efetuou quatro tiros contra os policiais. A polícia revidou e o atingiu com um disparo. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32 com quatro munições deflagradas e duas intactas.

O jovem foi socorrido para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a polícia, Kleverson Pedro Nogueira de Brito, conhecido por “Lorim” respondia por dois furtos (Artigo 155), porte ilegal de arma de fogo (Artigo12) e por lei de entorpecentes (Artigo 28).