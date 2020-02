Um jovem de 25 anos foi morto por dois homens no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (26).

Os suspeitos chegaram em uma moto e o abordaram na Rua Cruzeiro do Sul. Ele tentou correr para uma travessa próximo, mas foi executado no local.

A Polícia Civil esteve no local. As invetigações correram por conta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).