Jovem é assassinado a tiros quando andava de bicicleta no bairro Picuí, em Caucaia

Um jovem foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (12) quando estava a caminho de casa no bairro Picuí, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com agentes de segurança do 12º Batalhão de Polícia, a vítima de 22 anos estava sobre uma bicicleta indo para a casa onde mora, quando foi abordado por criminosos que atiraram várias vezes.

Ele chegou a abandonar a bicicleta no meio da rua para tentar fugir correndo, mas não resistiu aos ferimentos e tombou próximo ao veículo.

Familiares do rapaz afirmaram que ele era homossexual e que não usava drogas nem era alvo de ameaças na região.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos no sentido de investigar a identidade dos suspeitos e a motivação para o crime.