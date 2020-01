Jovem é agredido por populares após invadir casa, amarrar criança e tentar vender celular roubado

Um jovem de 17 anos, suspeito de invadir a casa e roubar um celular de uma mulher e amarrar o filho dela no Centro de Itapipoca, no Ceará, foi agredido por populares antes de ser apreendido, na tarde desta terça-feira (28). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o suspeito estava tentando vender o aparelho quando foi abordado. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapipoca.

Um grupo de pessoas, a pé e em motos, seguiu o suspeito até a chegada dos Policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Ele foi agredido e ficou com ferimentos na barriga. ainda de acordo com a polícia, o suspeito amarrou o filho da vítima com um lençou antes de roubá-la.

Os agentes foram acionados pela suspeita de roubo e localizaram o jovem nas proximidades da casa da vítima. O celular foi recuperado e restituído à mulher. O adolescente deve responder por ato infracional análogo ao roubo. Ele já tinha passagens por furto e roubo.